"Бережи вас Господь": військові РФ вразили цинізмом, вибачаючись за вбивства людей у записках

У звільненій від окупантів Бородянці жителі повідомляють про особливий цинізм військових РФ, які жили в їхніх квартирах і будинках та вбивали.

Так, в розпорядженні Styler з'явилися фотографії від місцевих жителів, в будинку яких побував ворог.

Окупанти залишили після себе записку такого змісту.

"Спасибі велике за затишок у вашому домі. Вибачте за двері і город. Дякуємо за їжу. Бережи вас Господь. З любов'ю з Росії", - свідчить записка, залишена на столі окупованого ними будинку.

Також на дверях житла в Бородянці видряпані вибачення.

"Вибачте за паркан і ділянку", - написали окупанти на дверях.

Українці просто вражені таким рівнем цинізму.

Вже ні для кого не секрет, які звірства творили російські військові в Київській області. Вони мародерили, вбивали, ґвалтували, залишаючи після себе вижену землю.