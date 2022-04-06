"Бережи вас Господь": військові РФ вразили цинізмом, вибачаючись за вбивства людей у записках
У звільненій від окупантів Бородянці жителі повідомляють про особливий цинізм військових РФ, які жили в їхніх квартирах і будинках та вбивали.
Так, в розпорядженні Styler з'явилися фотографії від місцевих жителів, в будинку яких побував ворог.
Окупанти залишили після себе записку такого змісту.
"Спасибі велике за затишок у вашому домі. Вибачте за двері і город. Дякуємо за їжу. Бережи вас Господь. З любов'ю з Росії", - свідчить записка, залишена на столі окупованого ними будинку.
Також на дверях житла в Бородянці видряпані вибачення.
"Вибачте за паркан і ділянку", - написали окупанти на дверях.
Українці просто вражені таким рівнем цинізму.
Вже ні для кого не секрет, які звірства творили російські військові в Київській області. Вони мародерили, вбивали, ґвалтували, залишаючи після себе вижену землю.
Як ми раніше писали, мешканка Бучі розповіла, як окупанти "звільняли" її сім'ю.
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