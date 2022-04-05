ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Його поставили на коліна і вистрілили в голову": мешканка Бучі розповіла, як окупанти "звільняли" її сім'ю

Новость на русском →
Буча, Вівторок 05 квітня 2022 14:57
"Його поставили на коліна і вистрілили в голову": мешканка Бучі розповіла, як окупанти "звільняли" її сім'ю У Бучі вбили 40-річного чоловіка просто так (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Бучі російські окупанти розстріляли мирного жителя просто так. Загарбники зробили це з особливим цинізмом.

Про це розповіла в мережі його дружина Абрамова Ірина Володимирівна.

Вона повідала моторошні події того дня.

"5 березня ми сиділи вдома, і чуємо вибух біля будинку, потім стрілянина по вікнах і крики: "Виходьте!". Ми вийшли, руки підняли вгору і сказали: Не стріляйте, ми мирні жителі!"- згадує Ірина.

Вона повідомила, що солдат запитав її, чому вони ховаються.

"Чому ви ховаєтеся? Ми росіяни, ми прийшли вас звільняти! Ви бачите у нас георгіївські стрічки", - сказав окупант.

Ірина згадує, що потім зняли кофту з її чоловіка, вивели на вулицю голого, поставили на коліна і вистрілили в голову.

Він пролежав на вулиці весь час, поки місто не було звільнено. Йому було всього 40 років.

Читайте також, Показані обличчя російських солдатів, які здійснювали звірства в Бучі.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Буча
LITE
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни