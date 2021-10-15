На Хортиці в рамках "Великого будівництва" запустили унікальне інтерактивне лазерне шоу

14 жовтня на острові Хортиця, що відновлюється в рамках програми президента "Велике будівництво", відбувся офіційний запуск інтерактивного лазерного шоу "Трансформація крізь історію".

Над втіленням ідеї працювала компанія "Expolight", яка показала відео з фрагментами шоу.

"Небо, землю і пороги на Хортиці прикрасили незвичайні візерунки. Вперше в Запоріжжі запустили інтерактивне лазерно-проєкційне шоу. Це ще один туристичний магніт на острові", - зазначив Олександр Мироненко, генеральний директор "Запоріжсталі" групи "Метінвест", за підтримки якої відбувається реставрація об’єктів острова.

Лазерно-проекційне шоу передбачає звукове та візуальне оформлення історичних образів з подальшою проєкцією їх на схили Пагорба Єдності, дніпровські пороги і небо. Для шоу у Дніпрі було виготовлено найпотужніший лазер, який коли-небудь використовувався в Україні.

Масштабне шоу "Трансформація крізь історію", що триває 10 хвилин, в повному обсязі буде демонструватись щовечора тричі.

Крім цього, передбачається, що відвідувачі зможуть взаємодіяти з інсталяцією: на даху Музею історії запорізького козацтва розміщені світлові QR-коди для скачування програми, що дозволяє відвідувачам запускати короткі світлові інсталяції самостійно. У додатку будуть запропоновані варіанти тематичного світлового шоу про символи Хортиці, які будуть проєктуватися на небо, пагорб або пороги.

Паралельно у телефоні буде відображатися історична довідка про символи - за задумом організаторів, це дозволить шоу виконувати не лише розважальну, а й освітню функцію.

"Саме завдяки таким атракціям, оновленим знаковим об’єктам на острові, завдяки новому арт-об’єкту "Коло Єдності" ми очікуємо на значне збільшення кількості туристів. Хортиця стає цікавішою, зручнішою, доступнішою", - сказав гендиректор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко.

Як пояснив у Facebook заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, роботи на Хортиці вже охопили Музей історії козацтва, який багато років стояв аварійним, Пагорб Єдності, оглядовий майданчик, "Козацьке Коло" і пішохідні доріжки. 14 жовтня на острові була також встановлена арт-інсталяція "Коло Єдності" діаметром 7 метрів.

"Це тільки старт реставрації Хортиці. У подальших планах - розвиток всієї інфраструктури зі збереженням унікального природного середовища, створення Музею судноплавства", - підкреслив Тимошенко.

Нагадаємо, цього року у рамках програми президента "Велике будівництво" стартувала масштабна програма "Велика реставрація", у межах якої планується до 2024 року реставрувати 150 історичних та культурних об’єктів по всій Україні.