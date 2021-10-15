На Хортице в рамках "Большой стройки" запустили уникальное интерактивное лазерное шоу

14 октября на острове Хортица, которая восстанавливается в рамках программы президента "Большая стройка", состоялся официальный запуск интерактивного лазерного шоу "Трансформация сквозь историю".

Над воплощением идеи работала компания "Expolight", которая показала видео с фрагментами шоу.

"Небо, землю и пороги на Хортице украсили необычные узоры. Впервые в Запорожье запустили интерактивное лазерно-проекционное шоу. Это еще один туристический магнит на острове", - отметил Александр Мироненко, гендиректор "Запорожстали" группы "Метинвест", при поддержке которой проходит реставрация острова.

Лазерно-проекционное шоу предполагает звуковое и визуальное оформление исторических образов с последующей проекцией их на склоны Холма Единства, днепровские пороги и небо. Для шоу в Днепре был изготовлен самый мощный лазер, который когда-либо использовался в Украине.

Масштабное шоу "Трансформация сквозь историю", длящееся 10 минут, в полном объеме будет демонстрироваться каждый вечер трижды.

Кроме этого, предполагается, что посетители смогут взаимодействовать с инсталляцией: на крыше Музея истории запорожского казачества размещены световые QR-коды для скачивания программы, позволяющей посетителям запускать короткие световые инсталляции самостоятельно. В приложении будут предложены варианты тематического светового шоу о символах Хортицы, которые будут проектироваться на небо, холм или пороги.

Параллельно в телефоне будет отображаться историческая справка о символах - по замыслу организаторов, это позволит шоу выполнять не только развлекательную, но и образовательную функцию.

"Именно благодаря таким достопримечательностями, обновленным знаковым объектам на острове, благодаря новому арт-объекту "Круг Единства" мы ожидаем значительное увеличение количества туристов. Хортица становится интереснее, удобнее, доступнее", - сказал гендиректор Национального заповедника Хортица Максим Остапенко.

Как объяснил в Facebook заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, работы на Хортице уже охватили Музей истории казачества, который много лет стоял аварийным, Холм Единства, смотровая площадка, "Казачий Круг" и пешеходные дорожки. 14 октября на острове была также установлена арт-инсталляция "Круг Единства" диаметром 7 метров.

"Это только старт реставрации Хортицы. В дальнейших планах - развитие всей инфраструктуры с сохранением уникального природного среды, создание Музея судоходства", - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, в этом году в рамках программы президента "Большая стройка" стартовала масштабная программа "Большая реставрация", в рамках которой планируется до 2024 года реставрировать 150 исторических и культурных объектов по всей Украине.