Ходіть босоніж і не робіть педикюр перед відпусткою: лікар назвала головні помилки в догляді за ногами

У літній період ногам необхідний відпочинок і медики рекомендують частіше ходити босоніж. А ось педикюр перед поїздкою на море робити не радять - можуть бути опіки та пошкодження шкіри.

Про це розповіла лікар-подолог Олена Піонова в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

За словами фахівця, ходити босоніж по теплому піску - дуже корисно. Така ходьба допомагає активізувати нервово-м'язові процеси в організмі, допомагає насиченню тканин киснем, нормалізує артеріальний тиск. Піонова вважає, що ходіння босоніж дає приплив енергії та сил, а також відчуття щастя.

"Босоніж обов'язково ходити всім, в будь-який час, в будь-яку погоду. Оскільки Бог нас створив босими. Не варто боятися ходити босоніж, бо у наших ніг є й інші вороги. У першу чергу - взуття. Ми завжди повинні стежити за підбором взуття, розміром, шириною, посадкою і так далі. Взуття має бути не тільки красивим, але і зручним, тому що деформація стопи може призвести до деформації хребта", - зазначила експерт.

Вона порекомендувала віддати перевагу натуральним матеріалам, навіть якщо це буде звичайна тканина. А ось перед поїздкою на море Піонова радить відмовитися від педикюру, через те, що це може привести до негативних наслідків.

"Я не раджу робити педикюр перед поїздкою на море – так, нігтики нафарбувати можна, але ось стопу краще не чіпати. Ставати молодою шкірою на гарячий пісок небезпечно, тому, що можна відразу отримати опік, який призведе до тріщин", - пояснила лікар.

Застерігає фахівець і від зайвого зволоження в літній період.

"Коли на вулиці спека, шкіра швидко втрачає вологу і її відразу хочеться зволожити різними способами. Але робити цього з ногами не варто. Коли ви йдете у відкритому взутті, не потрібно нічого зволожувати, особливо перед виходом. Якщо ноги будуть ковзати, ви відчуєте ще більше тертя", - зазначила фахівець.

А ось після пляжу Піонова порекомендувала використовувати зволоження, але перед цим – обов'язково потрібно повністю змити весь пісок, бо в поєднанні з вологою ногою він може привести до травм.