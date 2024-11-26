"Хочется снова коснуться родной земли": история Алие из Мелитополя в музее "Голоса мирных"

"Жить под оккупацией я не смогу" – сказала Алие своей подруге 23 февраля 2022 года. А на завтра началась война. Сжав кулаки и преодолевая страх, она уехала искать автозаправку. История Алие из Мелитополя – одна из тысяч.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Знакомим с некоторыми героями спецпроекта "1000 дней. Тысячи историй" музея "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова. Больше историй по ссылке.

Покинуть город Алие с семьей не успела, ведь Мелитополь захватили уже 25 февраля.

"Мы нашли хранилище в институте садоводства. Там находилось около 50 человек. Спали на поддонах. Было очень холодно. Ребята соорудили буржуйку", - рассказывает Алие.

Крым – историческая родина Алие, на полуострове у нее много родственников. Они приглашали ее к себе, но уезжать из одной оккупации в другую она не захотела. Вспоминает, что только когда досталась Запорожье, смогла снова дышать полной грудью.

"Мои родные однажды потеряли родину, в 1944 году. Когда позволили вернуться, дедушка повел меня местами своего детства. Я увидела то, что сделала советская власть с нашими мечетями, домами, надгробиями... Простить это мы не сможем", - говорит Алие.

Сейчас он живет в Полтаве. И признается, что очень хочет снова вернуться домой – прикоснуться к родной земле, съездить на могилу отца и обнять мать. История Алие - здесь.

Музей "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова содержит уже более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны РФ против Украины. Расскажите свою историю на портале музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.