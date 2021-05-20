Під Хмельницьким вчителька тримала в страху всю школу: знущання вражають жорстокістю

Інцидент стався в школі №14 у другому класі. За словами дітей, вчителька під час уроку заштовхала папір в рот однієї з учениць. Саме ця ситуація стала піковою. До цього на педагога вже неодноразово надходили скарги від дітей та їх батьків.

Всі вони запевняють, що вчителька примушувала дітей, яких вирвало, прибирати це руками з підлоги. Також вона кидала в дітей циркулем. Била їх головою об парту й указкою по руках.

Батьки вирішили звернутися зі скаргою до мера міста, через те, що побоялися, що справу просто замнуть.

На зустрічі були присутні міський голова Михайло Посітко, депутат міської ради Ірина Шелепницька, начальник управління освіти Сергій Мельник, директор школи, представники ювенальної превенції Кам'янець-Подільського району.

Своєю чергою директор школи Микола Кирик запевнив, що вже ведеться службове розслідування і батьки спокійно можуть відправляти своїх дітей до школи.

За інформацією видання, зараз педагог тимчасово відсторонений від своїх обов'язків.