Колаж РБК-Україна: У Херсоні хлопець на центральній площі розмахував державними прапорами перед танками

У Херсоні вранці 2 березня на центральній площі Свободи молодий чоловік розмахував державними прапорами перед ворожими танками і вигукував "Слава Україні!"

Дивіться в нашому матеріалі, як це було.

На кадрах видно, що сміливець з двома прапорами стоїть перед кількома танками військ РФ, Пізніше в ЗСУ показали, що ці прапори місцеві мешканці забрали у окупанта. На відео видно, що російський військовий приніс стяги від ворожого танку, і поклав їх на землю.