В Харькове женщина устроила обнаженные танцы прямо на улице возле заведения (видео)

В Харькове женщина в одном из развлекательных клубов решила танцевать топлес. Местные жители были удивлены этим и снимали все на видео.

На видео видно, что женщина лет 40 обнажила грудь и танцует под музыку, которая играет в заведении. При этом она стояла на улице, и, видимо, ночной холод ей совсем не мешал.

Напомним, в Киеве голый парень вооружился бутылкой и напал на посетителей кафе. Инцидент произошел на улице Антоновича, 104, недалеко от станции метро "Дворец "Украина".

Голый парень сначала прошел мимо сидящих на летней террасе кафе людей, и что-то себе говорил под нос. Потом он залез в мусорную урну и взял бутылку, развернулся и неожиданно разбил ее об голову мужчины, который сидел к нему спиной в компании друзей.

После чего у него в руках от бутылки осталась "розочка". Он нанес еще пострадавшему два удара в бок, а потом ударил по лицу друга пострадавшего, который хотел заступиться за своего приятеля.

На место инцидента вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что парень находился под действием наркотических средств. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.

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