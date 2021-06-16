У Харкові жінка померла через швидку, яка довго їхала: лежала в калюжі крові
Сьогодні, 16 червня, В Харкові о 9:45 жінка впала обличчям в асфальт і розбила сильно голову. Піднятися вона вже не могла і лежала в калюжі крові. При цьому швидку допомогу чекали пів години. На жаль, жінка померла ще до приїзду медиків.
Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".
Інцидент стався на ринку "23 серпня". Очевидці події відразу ж почали дзвонити у швидку допомогу, але оператор постійно перепитувала адреса ринку і обставини події.
У Харкові жінка померла через довго їхала швидкої (фото: Telegram-канал "Харків Life")
Люди на ринку перевернули жінку на бік, щоб вона не захлинулася. Вона була, жива, дихала і смикалася. У мережі говорять, що у неї стався серцевий напад.
Користувачі мережі прокоментували інцидент.
- 4рка недалеко, могли б самі відвезти;
- А раптом її не можна було рухати .... Тут без швидкої не можна приймати такі спроби;
- Ти в курсі що при таких травмах людину повинен оглянути лікар, щоб вона не померла від "самі відвезли". А якби не довезли так ще б і посадили ...
- Як показала практика, краще щось зробити ніж не зробити нічого;
- Оператори дійсно бувають відморожені, не раз переконувався в цьому особисто;
- І кому потрібна така швидка? Хто за це відповідає ...
- Це як треба було впасти !? Шкода жінку. Бережіть себе!
- У мене школа була в 100 метрах від 4-ки, так, коли однокласник "мало не дав дуба", швидка 2,5 години їхала до нас.
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