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У Харкові жінка звинувачує у смерті батька від COVID медиків: "ніхто нічого не робив"

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Харків, Середа 17 листопада 2021 13:38
У Харкові жінка звинувачує у смерті батька від COVID медиків: "ніхто нічого не робив" У Харкові дочку звинувачує у смерті батька лікарів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові в лікарні №18 від коронавірусу помер чоловік. Його дочка наполягає на тому, що в смерті рідної людини винні лікарі. За її словами, після госпіталізації батькові не надали допомогу і не підключили до кисню.

Про це жінка на правах анонімності розповіла в Telegram-каналі "Типовий Харків".

Як все було

За словами жінки, 11 листопада вона привезла на швидкій допомозі батька з сатурацією 80, а вранці приїхавши в лікарню дізналася, що він помер.

"Ніхто за ніч нічого не зробив, черговий лікар, бачивши стан, не забезпечив тата киснем! "- стверджує харків'янка.

Жінка обурена, що про смерть батька ніхто їй не повідомив, поки вона не приїхала. Також лікар повідомив, що тато помер увечері, а в морзі сказали, що це сталося вранці.

Ніхто нічого не зробив

"І ніхто не зволив зателефонувати й повідомити про смерть! Тільки коли я приїхала в лікарню вранці дізнатися про стан тата і дізнатися які препарати потрібні, головлікар хірург відділення по-хамськи сказав просто, що він помер! Сказав, що помер увечері, а в морзі я дізналася, що помер він о 8:20 ранку. Тобто головлікар навіть не знає часу смерті. На зміні наступного дня 12.11.2021 черговий лікар в хірургії (хірург) був з запахом алкоголю з рота!"- запевняє городянка.

Також жінка повідомила, що лікарі сказали їй заплатити 4500 гривень, щоб забрати тіло батька.

Як ми раніше повідомляли, Голубовська розповіла, що лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих "дельтою".

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