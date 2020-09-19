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У Харкові студент впав у кому через лікарську помилку: деталі шокуючого інциденту

Харків, Субота 19 вересня 2020 17:58
У Харкові студент впав у кому через лікарську помилку: деталі шокуючого інциденту
У Харкові студент впав у кому через лікарську помилку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Молодий чоловік не приходив до тями після проведення операції 10 днів тому

У Харкові студент впав у кому через лікарську помилку. В ході операції на носі стався розрив аневризми. Зараз у хлопця діагностовано сильний крововилив у мозок, зупинка серця і кома 3-го ступеня. Хірург на дзвінки родичів не відповідає, в медзакладі не з'являється. Подробиці інциденту розповіли близькі потерпілого в коментарі Styler.

В соціальній мережі Instagram у співтоваристві університету опублікували запис про те, що один зі студентів Харківського національного медичного університету потребує допомоги.

"Столяр Юрій Романович, студент ХНМУ, зараз перебуває в дуже важкому стані. У хлопця сильний крововилив у мозок, зупинка серця, кома. Його стан вимагає введення надто дорогих препаратів для розсмоктування крові та запуску мозку. Кожен день його лікування потребує чималих коштів, непосильних для його сім'ї. Ми сподіваємося на вашу підтримку. 5168 7573 4163 8387. Любчич Ганна Олександрівна. Тел.: 0663816994, сестра", - йдеться у публікації.

У Харкові студент впав у кому через лікарську помилку: деталі шокуючого інциденту

Столяр Юрій Романович (фото: instagram.com/profkomkhnmu)

Близькі та родичі постраждалого в коментарі Styler звинувачують у трагедії хірурга.

"Однокурсник пішов робити операцію на носі, через лікарську помилку тепер в комі", - розповідає Юлія.

У Харкові студент впав у кому через лікарську помилку: деталі шокуючого інциденту

У Харкові студент впав у кому через лікарську помилку: деталі шокуючого інциденту

У Харкові студент впав у кому через лікарську помилку: деталі шокуючого інциденту

У Харкові студент впав у кому через лікарську помилку: деталі шокуючого інциденту

У Харкові студент впав у кому через лікарську помилку: деталі шокуючого інциденту

У Харкові студент впав у кому через лікарську помилку: деталі шокуючого інциденту

Діагноз постраждалого студента (фото: Styler)

Операція пройшла 9 вересня і тривала протягом декількох годин. Через годину після операції лікарі перевели його у відділення інтенсивної терапії після чого за проханнями родичів почали переведення в обласну клінічну лікарню. Вже о 16:50, через 4 години після закінчення операції, молодика реанімобілем доправили в лікарню.

Повідомляється, що в ході операції стався розрив аневризми. Всі подальші наслідки були викликані цим ускладненням. Зараз, щоб прийти в себе хлопцю потрібна постійна медична підтримка дорогими препаратами.

Близькі потерпілого передають, що після переведення хлопця в обласну лікарню зв'язок з хірургом, якого звинувачують в події, втрачений.

"Він поїхав кудись, чи що. Додзвонитися не можемо. Він сказав операцію проведе в Новій Водолазі, але чомусь там ніхто не знає", - додала співрозмовниця видання.

Уже до кінця тиждень лікар "з'явився" і поцікавився про стан потерпілого.

Як поділилася сестра Анна, 18 вересня у потерпілого почали відмовляти нирки. Лікарі кажуть, що за ніч вдалося стабілізувати стан хлопця, однак з коми він так і не вийшов.

У Харкові студент впав у кому через лікарську помилку: деталі шокуючого інциденту

У Харкові студент впав у кому через лікарську помилку: деталі шокуючого інциденту

Діагноз постраждалого студента (фото: Styler)

Нагадаємо, що у лікарні Запоріжжя помер чоловік, очікуючи допомоги 5 годин.

Також ми писали, що у Львові помер однорічний хлопчик через неправильний діагноз.

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