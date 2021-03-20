У Харкові п'яний лікар приймала пацієнтів: скандальне відео злили в мережу
У Харкові лікар ледь стояла на ногах під час прийому пацієнта. Очевидцям вдалося зафіксувати на відео стан горе-медика лікарні невідкладної медичної допомоги №4. Також поліцейські склали протокол за фактом правопорушення.
Відео та деталі інциденту опубліковані в місцевому Telegram-каналі.
Як повідомляється, відео було знято 19 березня 2021 року. На кадрах можна побачити медичних працівників відділення МРТ в стані алкогольного сп'яніння. Автор зазначив, що він викликав співробітників правоохоронних органів, які склали протокол.
"Час близько 20:00, п'яні медпрацівники 4 невідкладної допомоги відділення МРТ. Довелося викликати поліцію. Складено протокол. Сподіваюся, будуть результати", - йдеться у підписі до відео.
Користувачі соціальних мереж різко відреагували на ролик з п'яними лікарями.
- Ну я просто уявила, що хтось із моїх близьких не дай Боже потрапив би так, яка допомога від цього не зрозумій лікаря?
- Накидалися на роботі, як же так.
- З дезінфектором переборщила)
- Так вона буха в мотлох, звільнити. Терехов, дивись, як працюють лікарі в Харкові – ганьба.
- Ну вона не грубіянить, поводиться нормально, просто що випила. Ну а з ким не буває?
- Це що в мізках повинно бути, щоб бухати на робочому місці, будучи лікарем.
Скріншоти (t.me/hueviykharkov)
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