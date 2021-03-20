У Харкові п'яний лікар приймала пацієнтів: скандальне відео злили в мережу

У Харкові лікар ледь стояла на ногах під час прийому пацієнта. Очевидцям вдалося зафіксувати на відео стан горе-медика лікарні невідкладної медичної допомоги №4. Також поліцейські склали протокол за фактом правопорушення.

Відео та деталі інциденту опубліковані в місцевому Telegram-каналі.