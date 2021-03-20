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У Харкові п'яний лікар приймала пацієнтів: скандальне відео злили в мережу

Новость на русском → Харків, Субота 20 березня 2021 19:02
У Харкові п'яний лікар приймала пацієнтів: скандальне відео злили в мережу У Харкові п'яний лікар 4 невідкладної допомоги лікувала людей (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Харкові лікар ледь стояла на ногах під час прийому пацієнта. Очевидцям вдалося зафіксувати на відео стан горе-медика лікарні невідкладної медичної допомоги №4. Також поліцейські склали протокол за фактом правопорушення.

Відео та деталі інциденту опубліковані в місцевому Telegram-каналі.

Як повідомляється, відео було знято 19 березня 2021 року. На кадрах можна побачити медичних працівників відділення МРТ в стані алкогольного сп'яніння. Автор зазначив, що він викликав співробітників правоохоронних органів, які склали протокол.

"Час близько 20:00, п'яні медпрацівники 4 невідкладної допомоги відділення МРТ. Довелося викликати поліцію. Складено протокол. Сподіваюся, будуть результати", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі соціальних мереж різко відреагували на ролик з п'яними лікарями.

  • Ну я просто уявила, що хтось із моїх близьких не дай Боже потрапив би так, яка допомога від цього не зрозумій лікаря?
  • Накидалися на роботі, як же так.
  • З дезінфектором переборщила)
  • Так вона буха в мотлох, звільнити. Терехов, дивись, як працюють лікарі в Харкові – ганьба.
  • Ну вона не грубіянить, поводиться нормально, просто що випила. Ну а з ким не буває?
  • Це що в мізках повинно бути, щоб бухати на робочому місці, будучи лікарем.

У Харкові п'яний лікар приймала пацієнтів: скандальне відео злили в мережуСкріншоти (t.me/hueviykharkov)

Нагадаємо, що з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР, і сильно посилили покарання за п'яне водіння.

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Миколаєві п'яний чоловік побив та покусав лікарів.

Також ми писали про те, що під Львовом пацієнт побив фельдшера "швидкої" до струсу мозку.

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