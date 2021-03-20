В Харькове пьяный врач принимала пациентов: скандальное видео слили в сеть

В Харькове врач едва стояла на ногах во время приема пациента. Очевидцам удалось на видео зафиксировать состояние горе-медика больницы неотложной медицинской помощи №4. Также полицейские составили протокол по факту правонарушения.

Видео и детали инцидента опубликованы в местном Telegram-канале.