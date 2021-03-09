У Харкові "євробляхер" обматюкав патрульних і поїхав: з'явилося відео відплати

У Харкові водій авто на іноземній реєстрації грубо облаяв патрульних поліцейських, які зупинили його за порушення ПДР. Чоловік також погрожував правоохоронцям, після чого сів у свій легковик і поїхав. Через деякий час "євробляхера" знайшли та затримали.

Про це 9 березня передали на Facebook -сторінці Police Control Ukraine.

Також в мережі показали відео спілкування чоловіка з "копами" 25 лютого, потім операції поліцейського спецназу із затримання порушника вже у власній квартирі, і його вибачень за поведінку.

Як розповідають правоохоронці, коли патрульні склали адмінпротокол про порушення правил дорожнього руху, це дуже не сподобалося водієві.

Він намагався наїхати на співробітника поліції, а коли вийшов з авто, то словесні погрози нецензурною лайкою переросли у відкриті погрози насильством щодо самих поліцейських та їх близьких.

"Адмінпостанову дебошир вирвав з рук патрульного та намагався її розірвати. Потім чоловік сів в авто і поїхав", - йдеться в повідомленні.

Чоловік також розповів "копам", що він "людина у статусі". Ролик з їх розмовою можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутня нецензурна лайка!)

Інформацію про інцидент передали у відділ внутрішньої безпеки поліції. Там відкрили справу за ст. 345 Кримінального кодексу.

"До чоловіка завітали спецпризначенці поліції, його затримали і оголосили про підозру у вчиненні злочину. На цей раз він поводився не так зухвало та просив вибачення", - йдеться в матеріалі.

Тепер грубіяну на "євроблясі" збираються обрати запобіжний захід. Чоловікові загрожує у гіршомувипадку позбавлення волі до трьох років.

Відео: В Харкові поліцейські затримали "євробляхера", який після порушення ПДР обматюкав патрульних і погрожував розправою