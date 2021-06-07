У Харкові ДТП закінчилося конфліктом з битами і стріляниною: постраждав журналіст

У селищі Пісочин Харківської області водій автомобіля Toyota врізався в стовп. За словами поліцейських, на місці ДТП вони виявили водія, який за зовнішніми ознаками був у стані алкогольного сп'яніння. Також біля учасника ДТП перебувала група людей, в тому числі й місцевий журналіст, який намагався зняти на відео те, що відбувається.

Він розповів поліції, що під час зйомки водій і ще двоє невідомих і агресивно налаштованих чоловіків почали його штовхати та дістали біти.

Під час конфлікту представник ЗМІ зробив один постріл вгору з пристрою для гумових куль. На щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, як повідомляють в Instagram-каналі "Автомобільний Харків"відразу після ДТП біля іномарки зупинився автомобіль ВАЗ-2112, і інший водій запропонував свою допомогу потерпілому. Однак замість відповіді він отримав каменем у лобове скло.

В автомобілі, який врізався в стовп, була дитина і місцеві жителі намагалися надати допомогу.

Поліція склала на водія іномарки адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, яке призвело до пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, дорожніх споруд або іншого майна) і за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.