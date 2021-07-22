У Харкові "домашній" бійцівський собака покусав людей: мешканці будинку бояться виходити з квартир (відео)

У Харкові собака стафтер'єр у під'їзді напав на чоловіка й жінку. Двох постраждалих забрала швидка.

Про це повідомили в Telegram-каналі Харків Life .

Так, інцидент стався у багатоповерхівці на вулиці Героїв Сталінграда.

За словами сусідів, господар пса має ще одну собаку і часто випускає тварин самих у під'їзд. Також вони додають, що виховання тварин чоловік не займається.

Окрім того, власник собак часто випускає їх у під'їзд, де ті справляють нужду.

А зокрема сьогодні, вони напали на людину.

Як розповіли очевидці, собака покусав людей за обличчя і ноги, а допомогти постраждалим сусіди не змогли, тому що некерований пес бігав поверхами будинку.

Мешканці будинку кажуть, що вони бояться виходити з квартир. А в поліції на їхні скарги не реагують.

У коментарях користувачі відреагували на інцидент.