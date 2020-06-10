Гвоздик йде з боксу: топ убивчих нокаутів чемпіона

Олександр Гвоздик на рингу (фото: instagram.com/alex_gvozdyk)

Олександр Гвоздик за спортивну кар'єру нокаутував 14 супротивників

Олександр Гвоздик заявив про завершення своєї кар'єри. Боксеру всього 33 роки, і багато хто думає, що ж стало причиною такого несподіваного відходу. Ми ж пропонуємо згадати самі вбивчі нокаути чемпіона. Їх в кар'єрі боксера було чотирнадцять.

З головних припущень "пенсії" боксера: проблеми зі здоров'ям і бажання зайнятися власним бізнесом. Дехто навіть запідозрив його в тому, що він піариться, як той же ірландець Конор Макгрегор, що йде з рингу вже втретє.

Пропонуємо вам згадати про найкращі нокаути українського боксера у напівважкій вазі. Всього Олександр виграв 17 боїв, 14 з них нокаутом.

Юніескі Гонсалес, технічний нокаут у 3-му раунді. Вже до третього раунду кубинець падав кілька разів, і рефері припинив відверте побиття.

Крейг Бейкер, технічний нокаут у 6-му раунді. Гвоздик замучив американця тим, як розривав дистанцію і тут же бив на випередження. Втім, для Крейга все закінчилося в шостому раунді.

Адоніс Стівенсон, нокаут в 11-му раунді. Це один з найважливіших поєдинків у кар'єрі Гвоздика. Українець завершив епоху чемпіонства канадця фінальним побиттям. Після цього Стівенсон навіть потрапив у кому, але зараз у нього все добре.

Майк Монтойя, нокаут у 1-му раунді. Гвоздик дуже яскраво стартував у професіоналах. У першому бою він знищив американця одним точним ударом.

Наджіб Мохаммеді, нокаут у 2-му раунді. Француз повинен був стати серйозним випробуванням для Олександра, але якось не склалося. Для Наджіба.

Найкращі нокаути Олександра Гвоздика (відео: sport.ua)

Свій останній бій на професійному рингу Гвоздик провів у жовтні 2019-го з росіянином Артуром Бетербієвим. В цьому бою українець зазнав своєї першої поразки. Він програв технічним нокаутом в 10 раунді й втратив титул чемпіона WBC.

Після цієї поразки боксер потрапив до лікарні на обстеження через болі в потилиці. Представник спортсмена пізніше заявив, що жодних проблем зі здоров'ям у нього немає.

Як ми писали раніше, стало відомо, чому Гвоздик завершив кар'єру боксера.

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Автор: Светлана Мащенко