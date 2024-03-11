Гуцулы напали на ТЦК с топором: родственники задержанных рассказали шокирующие детали

В селе Плоска Вижницкого района Черновицкой области два гуцула напали на представителей ТЦК с топором и повредили им автомобиль. Видео с "Нивой", таранящей работников ТЦК, облетело весь интернет. Потерпевшие получили телесные повреждения, а полиция быстро определила подозреваемых. Однако родственники нападающих рассказали совсем другую историю событий.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео местного журналиста Дмитрия Каланчи в Facebook.

Что случилось в селе Плоска

У КПП "Горлеча" произошел очень неприятный инцидент. Двое мужчин спровоцировали конфликт, нанесли телесные повреждения работникам ТЦК и повредили транспортное средство. Водитель автомобиля "Нива" совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК, а затем ударил его обухом в предплечье.

Второй местный житель также нанес удар обухом топора в плечо военнослужащего. Также мужчины повредили лобовые стекла и боковые окна в транспорте работников ТЦК. После совершенного с места происшествия нападавшие скрылись.

Полиция начала поисковые мероприятия и установила, что нападающими были 28-летний и 43-летний местные жители. Их задержали и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УКУ. Сейчас их поместили в следственный изолятор и нарушителей будут содержать под стражей без возможности залога.

ТЦК избили мужчину, который обратился за помощью

А вот родственники нападающих рассказывают шокирующие детали этой истории. Оба мужчины - братья. У одного из них на фронте пропал без вести сын. И он обратился несколько дней назад в ТЦК, чтобы ему помогли найти сына. Но в ответ мужчину… избили.

Оказалось, что мужчина неоднократно обращался в ТЦК и умолял их помочь найти его сына. Ему постоянно отказывали, а затем избили и пригрозили. И именно тех, кто его избивал, он потом встретил на дороге.

"Он обратился в Путильский ТЦК, чтобы там ему помогли найти сына. Там его взяли и избили и два часа держали в ТЦК. Начальник сказал, чтобы он не рыпался больше никуда, потому что и его больше не будет", - рассказала сестра.

Она добавила, что когда полиция приехала к ним домой арестовать нарушителей, они "задули газом" 70-летнюю женщину, мать обоих братьев. Они брызнули ей из баллончика прямо в глаза.

У второго мужчины тоже все сложно. Он отслужил в армии более трех лет, с 2015 по 2018 год. Есть несколько контузий. Его реабилитацией и контузией никто не занимался, помощь ему не оказали и вообще о нем государство забыло.