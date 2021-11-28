ru ua
Нд, 28 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Густі тумани і дощі: де в Україні зіпсується погода в цей вихідний

Новость на русском →
Неділя 28 листопада 2021 07:05
Густі тумани і дощі: де в Україні зіпсується погода в цей вихідний Фото: погода в Україні буде з туманами і дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 28 листопада, принесе дощі в деякі регіони, також очікуються густі тумани, що скоротить видимість на дорогах до 200-500 метрів. Температура повітря в цей вихідний буде відносно тепла.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Також наголошується, що в Київській області та в самій столиці очікуються небезпечні метеорологічні умови, й оголошено I рівень небезпеки ("жовтий").

Опади пройдуть у західних та південних областях України, а на решті території країни прогнозується переважно похмура погода.

Температура повітря 28 листопада в Україні становитиме:

  • у центральних регіонах вдень від + 8 до +10 градусів, а вночі від +1 до +3 градусів
  • у західних областях вдень від +6 до +8 градусів, у темний час доби від 0 до +3 градусів;
  • у північних регіонах вдень від +5 до + 8 градусів, вночі від -1 до +1 градуса;
  • на сході України вдень від +6 до + 8 градусів, вночі від +3 до + 5 градусів;
  • у південних областях вдень від +11 до +13 градусів, вночі від +3 до + 5 градусів.

Густі тумани і дощі: де в Україні зіпсується погода в цей вихідний

Карта погоди в Україні 28 листопада (фото: facebook.com/UkrHMC)

Раніше повідомлялося, що в Україні через погіршення погоди в суботу без світла залишилися 126 населених пунктів у п'яти областях.

Нагадаємо також перед цим синоптики оновили прогнози на цю зиму в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
LITE
Свято 28 листопада: що суворо заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей особливий день
Свято 28 листопада: що суворо заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей особливий день