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Густые туманы и дожди: где в Украине испортится погода в этот выходной

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Воскресенье 28 ноября 2021 07:05
Густые туманы и дожди: где в Украине испортится погода в этот выходной Фото: погода в Украине будет с туманами и дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 28 ноября, принесет дожди в некоторые регионы, также ожидаются густые туманы, что сократит видимость на дорогах до 200-500 метров. Температура воздуха в этот выходной будет относительно теплая.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Также отмечается, что в Киевской области и в самой столице ожидаются опасные метеорологические условия из-за тумана, и объявлен I уровень опасности ("желтый").

Осадки пройдут в западных и южных областях Украины, а на остальной территории страны прогнозируется преимущественно пасмурная погода.

Температура воздуха 28 ноября в Украине составит:

  • в центральных регионах днем от +8 до +10 градусов, а ночью от +1 до +3 градусов
  • в западных областях днем от +6 до +8 градусов, ночью от 0 до +3 градусов
  • в северных регионах днем от +5 до +8 градусов, ночью от -1 до +1 градуса
  • на востоке Украины днем от +6 до +8 градусов, ночью от +3 до +5 градусов
  • в южных областях днем от +11 до +13 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.

Густые туманы и дожди: где в Украине испортится погода в этот выходной

Карта погоды в Украине 28 ноября (фото: facebook.com/UkrHMC)

Ранее сообщалось, что в Украине из-за ухудшения погоды в субботу без света остались 126 населенных пунктов в пяти областях.

Напомним также, перед этим синоптики обновили прогнозы на эту зиму в Украине.

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