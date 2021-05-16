Грузія за шість днів: як все встигнути і на чому можна заощадити

Карантин і закриття кордонів внесли корективи в поїздки та подорожі багатьох українців. Відвідати Грузію - це була давня мрія, тому, як тільки ця країна відкрилася, ми вирішили насолодитися незабутнім відпочинком.

Що ми встигли побачити в Грузії за шість днів і які корисні лайфхаки потрібно знати туристам – читайте в матеріалі нижче.

Авіапереліт і переміщення транспортом в Грузії

Спочатку ми повинні були летіти рейсом SkyUp зі Львова в Батумі, але за два тижні лоукост скасував рейс, на який були вже куплені квитки. Оскільки, вся програма була вже спланована, то довелося шукати обхідні шляхи. І ми полетіли в Батумі з Одеси, а туди дісталися поїздом. Вийшло трохи дорожче, але така дорога додала вражень, бо аеропорт Одеси виявився сучасним і зручним, а зліт над Чорним морем, а потім приземлення над ним же в Батумі виявився дуже мальовничим.

Обіцяних карток на міський транспорт в Батумському аеропорту купити не вдалося, але водій автобуса просто запропонував нас підвезти в центр міста. Можна було взяти таксі - ця послуга в аеропорту є, але туристам на замітку – місцеві таксисти візьмуть в три рази дорожче. Є інші варіанти - домовлятися про трансфер з власниками орендованого житла або викликати таксі за допомогою програми на смартфоні, яка працює в багатьох країнах.

Оскільки ми потрапили у святковий тиждень - міським транспортом нам вдалося покататися всього один раз. Хоча транспортна розв'язка в Грузії цілком зручна, як в Батумі, так і в Тбілісі. Для поїздок потрібна спеціальна карта, яку можна поповнювати в міру потреби.

Проживання

У Батумі ми орендували невеликий номер в приватному готелі в старій частині міста. У перерахунку на гривні, нам обійшлося по 450 гривень за ніч. За ці гроші ми отримали просторий номер з усіма вигодами та величезною терасою, де можна було ввечері помилуватися нічним Батумі, через те, що діє комендантська година.

У Тбілісі ми переглянули море варіантів і зупинилися на апартаментах в центрі міста. Доба проживання у величезній двокімнатній квартирі з усіма необхідними зручностями нам обійшлася в 700 гривень. Від цієї квартири було 5 хвилин ходьби до центру міста і 10 - до всіх основних визначних пам'яток.

Що дивитися в Батумі

У Батумі за неповні два дні ми встигли прогулятися по набережній і старій частині міста. Набережна не має ні кінця, ні початку і вздовж неї розташовані неймовірні архітектурні будови та безліч розваг. З урахуванням свят і карантину, покататися можна було тільки на катерах. Однак найцікавіші пам'ятники та локації знаходяться саме вздовж цієї набережної. Озбройтеся кремами від засмаги та панамками – в Батумі можна легко згоріти навіть при +20 градусів.

Стара частина міста рясніє маленькими будиночками та вузькими вуличками, де присутній свій неймовірний колорит. Кафе і ресторани працюють досить умовно: на вихідних закрито майже все, навіть те, що теоретично може працювати на винос або зі столиками на вулиці. Нам часто траплялися заклади, які не пережили карантин або закриті на свята, оскільки туристів в місті майже немає.

Чим дістатися від Батумі до Тбілісі

Про те, що громадський транспорт працювати не буде на травневі свята, ми дізналися за кілька днів до поїздки. І планували їхати спеціальним експресом Батумі-Тбілісі. Але друзі порадили пошукати приватних перевізників, оскільки враження від поїздки автобусом – на порядок вище. Ми так і зробили й на третій день вранці виїхали приватним мікроавтобусом. Дорога займає не менше 6 годин, тому, що водій щогодини робив технічні зупинки – на туалет, подихати та покурити. Одна зупинка була майже пів години - в придорожньому кафе, де можна було спокійно перекусити національними стравами.

Поїздка дійсно того вартувала - ми довго їхали вздовж моря, потім піднялися високо в гори, і море ще довго залишалося в полі зору. Ми побачили місцеві села і церкви, розглянули гори з усіх боків, побачили нову дорогу, побут і чудові будиночки, які потопають в садах.

Що дивитися в Тбілісі

Столиця Грузії вражає своїми розмірами, і щоб побачити всі визначні пам'ятки, не вистачить не те щоб декількох днів, а навіть декількох тижнів. Щоб охопити найцікавіше, ми склали карту і гуляли по ній. З того, що я пораджу однозначно – Фортеця Нарікала і поруч – церква Святого Миколая. Звідти є спуск до Ботанічного саду й абсолютно неймовірної краси водоспад. Також рекомендую відвідати сірчані лазні Абанотубані.

У Тбілісі багато мостів і майже за кожним з них відкривається величезний парк або сквер – парк Ріке, наприклад, або Дедаена Парк, який виходить до Сухого мосту. Це ринок з місцевою сувенірною продукцією і різними цікавими штучками. І обов'язково - парк Мтацмінда. Там є колесо огляду і фунікулер, а зверху – відкривається неймовірний вигляд на все місто. Сам парк - дуже великий і там є розваги на будь-який смак - зона динозаврів, невеликий зоопарк, де можна погодувати тварин, кафе і ресторанчики, розваги для дітей, неймовірної краси алейки та фонтани.

Мцхета

Мцхета - стародавня столиця Грузії й знаходиться вона у 20 км від Тбілісі. У звичайний час туди можна дістатися автобусом, але на травневі свята це виявилося неможливо. У Грузії є спеціальний портал для оренди водія з автомобілем. Ціни цілком доступні. Є водії, які просто відвозять-привозять, є гіди. Ціна поїздки в Мцхету від 15 до 20 доларів. За ці гроші водій нас забрав з дому, розповів про головні локації в Мцхеті, в кожну відвіз і розповів, де гуляти, що дивитися. Поки ми гуляли - він чекав нас з автомобілем на стоянках. На таку поїздку варто відвести мінімум півдня і поїхати в Мцхету раджу обов'язково – там неймовірно красиво і з висоти можна побачити злиття двох річок – Арагві та Мткварі (вона ж Кура). Ще в Мцхеті є Монастир Самтавро, кафедральний собор Светіцховелі, монастирський храм Джварі та Шио-Мгвімскій монастир.

Тести, заповнення спеціальної форми та перевірка документів

Для поїздки до Грузії потрібно обов'язково: здати ПЛР-тест і заповнити спеціальну форму на сайті уряду. Також потрібно здати ПЛР-тест через 3 доби перебування в Грузії. Ще один тест потрібно буде здати після прибуття в Україну або піти на обов'язкову самоізоляцію. Однак і тут є нюанси.

Заповнену форму і ПЛР-тест англійською мовою для поїздки ми показували тільки один раз – при посадці в літак в Україні. По прильоту в Батумі прикордонна служба перевіряє ці документи вибірково або не перевіряє зовсім. Контролю за тим, де і коли ви здаєте повторний тест - у нас не було. Ми просто знайшли лабораторію в Тбілісі, яка робить тести ПЛР і знаходиться поблизу від нашого місця проживання. Результат приходить протягом доби на пошту, а письмовий варіант можна забрати в будь-який час.

Корисний лайфхак - при плануванні такої подорожі варто виділити на відпочинок 6 днів, і другий тест зробити через три доби після прибуття в Грузію і за 72 години до відльоту. Після прильоту в Україну ви зможете показати цей тест і обійтися без виснажливого очікування тесту в аеропорту або самоізоляції після відпочинку.

Ціна тесту в Грузії сильно відрізняється в залежності від лабораторії. Нам тест обійшовся в 108 ларі з людини (близько 870 гривень). Виклик додому обійшовся б ще в +10-15 ларі. Інші лабораторії в центрі Тбілісі пропонували свої послуги від 120 ларі за один тест (близько 960 гривень) на одну людину.

В аеропорту Тбілісі у нас не перевіряли наявність обов'язкового другого тесту. Але по прильоту до Львова наявність тесту нам допомогло пройти митний контроль в три рази швидше за інших пасажирів.

Харчування та карантинні обмеження

Ми потрапили в період травневих канікул, коли частина закладів була закрита. Хоча місцеві жителі розповіли про те, що суворий карантин сильно вдарив по бізнесу і частина прекрасних закладів змушена була припинити своє існування. У вихідні дні дозволена робота кафе і ресторанів на винос або на літніх майданчиках.

Але в реальності більшість кафе були закриті, через те, що власникам дешевше зробити вихідний день для персоналу, ніж обслужити десяток клієнтів. В інші дні - всі заклади були відкриті з 10-11 ранку до 19-20 години. Після 20.00-закриваються всі магазини, кафе, торгові центри та навіть маленькі кіоски. Це пов'язано з комендантською годиною, з 21.00 до 5.00 ранку. Працівники йдуть раніше, щоб встигнути дістатися додому. Перевіряти, як карають порушників, ми не ризикнули – занадто великі штрафи.

Ще одне обов'язково правило - носіння маски. Вона повинна бути скрізь – в громадських місцях, під час прогулянок по вулицях і навіть в парках. Варто відзначити, що місцеві жителі правила дотримуються строго, і маски носять правильно.

Адресна доставка в Тбілісі теж розвинена, ми бачили кур'єрів у великій кількості, які забирають готову їжу і розвозять за адресами.