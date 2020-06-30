ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Грози не йдуть: яким областям не пощастить з погодою

STYLERЖиття    30.06.2020 - 21:07
Грози не йдуть: яким областям не пощастить з погодою
Погода в Україні (Фото: УНІАН)

Погода в Україні буде приємною не у всіх областях країни

Погода в Україні у середу, 1 липня, буде сприятливою не у всіх областях країни. Пройдуть грози, можливі дощі. Температура повітря знову почне підійматися і в кількох областях очікується вище +30 градусів.

Схід України накриє сильними грозами, можливі зливи, а також град. Нічна температура повітря складе +16 +19 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +26 +28 градусів, місцями до +29 +30 градусів.

На півдні грози та сильні зливи варто очікувати лише в Криму та Херсонській області, в інших областях – сухо. Вночі температура коливатиметься в межах +20 +22 градуси, вдень очікується підвищення до +30 +32 градусів, місцями можливо до +33 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря становитиме +15 +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +26 +28 градусів.

У західній частині країни синоптики прогнозують мінливу хмарність, дощів не буде. Вночі від +14 до +17 градусів, вдень температура коливатиметься від +25 до +28 градусів.

В центральній частині країни без опадів, можлива невелика хмарність. Вночі від +16 до +18 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

У Києві 1 липня синоптики прогнозують суху і сонячну погоду з невеликою хмарністю. Вночі +16 +18 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

Грози не йдуть: яким областям не пощастить з погодою

Карта погоди в Україні на середу, 1 липня

За прогнозом Українського гідрометцентру, найближчий тиждень в Україні буде спекотним, місцями температура буде підвищуватися до +31 +33 градуси. Дощі та грози вірогідні в основному на заході країни, але також можливі в окремих областях на півночі, сході та в центрі України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про невелике зниження температури в Україні.

А також розповідали про те, що перша декада липня в Україні буде дуже спекотною і з грозами.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України ГідрометцентрПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся