Грози почнуть відступати, але не скрізь: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні порадує сонцем, але не всі області

Погода в Україні на початку травня не сильно радує жителів більшості областей. Сильні грози, зливи, град і похолодання охопили більшість регіонів. У п'ятницю, 8 травня, деякі області вже зможуть погрітися під сонцем.

Погода на сході очікується несприятлива, синоптики прогнозують грозу в Дніпрі і Харкові, в інших районах пройдуть короткочасні дощі. Нічна температура повітря складе +6 +8 градусів, удень повітря прогріється до +14 +17 градусів.

У південних областях дощі пройдуть у Херсоні та Криму, в інших областях буде сухо. Вночі від +6 до +9 градусів, вдень від +14 до +17 градусів, в Одесі потеплішає до +19 градусів. У Криму вночі +7 +9 градусів, вдень від +14 до +16 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, але без опадів. Вночі +5 +7 градусів, удень повітря прогріється до +13 +15 градусів.

У західних областях буде сухо, а температура повітря не почне підніматися. Вночі від +3 до +6 градусів, удень повітря прогріється до +14 +16 градусів.

В центральних областях очікуються короткочасні дощі. Нічна температура повітря коливатиметься від +5 до +7 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +13 до +16 градусів.

У Києві 8 травня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вночі від +4 до +6 градусів, вдень потеплішає до +14 +16 градусів.

Карта погоди в Україні на 8 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепло і сонце.