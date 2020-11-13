Гучний секс-скандал під Вінницею: дружина фермера побила голову села у всіх на очах

Під Вінницею спалахнув гучний скандал через зраду (колаж: РБК-Україна)

У Вінницькій області дружина фермера побила 30-річну голову ОТГ у всіх на очах

У Вінницькій області розігралася неабияка любовна драма. 30-річна глава однієї з ОТГ закрутила роман з місцевим фермером. Вони обидва були жонаті, тому вийшов навіть не любовний трикутник, а справжній квадрат.

Кілька місяців тому розлетілися розмови про те, що молода голова закрутила роман з фермером сусіднього села. Про це пише "33 канал".

Закоханим було настільки важко приховувати свої почуття, що вони влаштовували побачення прямо в місцевому будинку уряду - сільській раді. Звичайно, ж люди не стали покривати свою голову і рознесли славу про них на всю ОТГ.

"Чоловік головихи підозрював, але, ймовірно, куди вже дінеться, якщо в цьому домі жінка була головною. І справді моторна, швидка, працьовита та ще й розумна", - йдеться в статті.

Але з дружиною фермера все було по іншому. Вона вирішила відбити чоловіка від голови села за будь-яку ціну. Їздила в сільраду, погрожувала так, що крики на все село.

Мало того, кілька тижнів тому голові камінням розбили вікна в будинку якісь невідомі чоловіки. Кажуть, це дружина фермера найняла "спецназівців" для такої справи.

Коли ж фермер заявив дружині, що хоче розлучення, та, недовго думаючи, побила голову на очах у всього села. Посеред білого дня, в неділю, коли люди поверталися з церкви...

Але кохання і це не зупинило. Новоспечена пара з голови села і фермера заявила про серйозні наміри на майбутнє. Навіть будинок поблизу Вінниці придбали, тепер планують майбутній переїзд.

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