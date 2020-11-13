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Громкий секс-скандал под Винницей: жена фермера избила главу села у всех на глазах

Винница, Пятница 13 ноября 2020 11:58
Громкий секс-скандал под Винницей: жена фермера избила главу села у всех на глазах
Под Винницей вспыхнул громкий скандал из-за измены (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Винницкой области жена фермера избила 30-летнюю главу ОТГ у всех на глазах

В Винницкой области разыгралась нешуточная любовная драма. 30-летняя глава одной из ОТГ закрутила роман с местным фермером. Они оба были женаты, поэтому вышел даже не любовный треугольник, а настоящий квадрат.

Несколько месяцев назад разлетелись разговоры о том, что молодая председательша закрутила роман с фермером соседнего села. Об этом пишет "33 канал".

Влюбленным было настолько трудно скрывать свои чувства, что они устраивали свидания прямо в местном доме правительства - сельском совете. Конечно, же люди не стали покрывать свою голову и разнесли славу про них на всю ОТГ.

"Муж председательши подозревал, но, вероятно, куда уже денется, если в этом доме женщина была главной. И впрямь моторная, быстрая, трудолюбивая и еще и умная", - говорится в статье.

Но с женой фермера все было по другому. Она решила отбить мужа от председательши любой ценой. Ездила в сельсовет, угрожала так, что крики на все село.

Мало того, несколько недель назад голове камнями разбили окна в доме какие-то неизвестные мужчины. Говорят, это жена фермера наняла "спецназовцев" для такого дела.

Когда же фермер заявил супруге, что хочет развод, та, недолго думая, избила председательшу на глазах у всего села. Посреди белого дня, в воскресенье, когда люди возвращались из церкви...

Но любовь и это не остановило. Новоиспеченная пара из главы села и фермера заявила всем о серьезных намерениях на будущее. Даже дом вблизи Винницы приобрели, теперь планируют предстоящий переезд.

Ранее мы писали, что Участник "Танцев со звездами" Александр Прохоров и певица Оля Цыбульская признались в бурном и страстном романе, который случился шесть лет назад.

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