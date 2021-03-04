ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Грачевський за кілька годин до смерті записав звернення до дочки: моя зірочка

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 19:37
Грачевський за кілька годин до смерті записав звернення до дочки: моя зірочка Борис Грачевський (Фото: facebook.com/tvrain)
Автор: Анна Шиканова

Творець культового дитячого гумористичного шоу "Єралаш" Борис Грачевський помер 14 січня від наслідків коронавірусної інфекції. Напередодні смерті він записав відеозвернення до своєї 8-річної доньки Василинки.

Ролик Бориса Грачевського розмістили в Telegram-каналі "Звездач".

Грачевського госпіталізували в лікарню перед Новим роком, і його дружина повідомила, що він перебуває в стабільно важкому стані. Але вже 9 січня його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів і ввели в медикаментозну кому. Стан Граевського трохи стабілізувався, але 14 січня йому знову стало гірше.

До останніх хвилин свого життя творець "Єралашу" думав про свою сім'ю і дітей. У нього двоє дорослих дітей від першого шлюбу – син Максим і дочка Ксенія, від другого шлюбу – дочка Василина, якій зараз 8 років і син Пилип від третього шлюбу з актрисою Катериною Білоцерківською, який народився у квітні 2020 року.

Однак відеозвернення Грачевський записав для своєї доньки Василини.

"Поговори з татом! Мені вже легше, вже можу з тобою бадьоро і весело говорити. Видочок тільки ось такий, а так все інше...Я жду від тебе дзвінка, моя любов, моя зірочка, моя лапочка", - сказав Борис Грачевський.

Грачевський записав прощальне відео для доньки

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі згадали найкращі випуски "Єралашу".

А також розповідали про те, що помер відомий київський актор Іван Марченко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Діти актер преступления артист
LITE
Alyosha вперше після пологів показала підрослу дочку: вже грає з хлопчиками
Alyosha вперше після пологів показала підрослу дочку: вже грає з хлопчиками