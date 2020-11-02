Готувала план з червня: під Донецьком жінка гранатою підірвала сусідку

Під Донецьком жінка підірвала гранатою сусідку через конфлікт (колаж: РБК-Україна)

На ґрунті конфлікту жінка вирішила помститися своїй сусідці

В селі Іванопілля Костянтинівського району Донецької області 49-річна жінка встановила у дворі знайомої розтяжку з гранатою. Постраждала 55-річна жінка, яка жила в сусідньому будинку, отримала численні травми та опіки. Як з'ясувалося, злочинниця вирішила помститися своїй неприятельці за старий конфлікт. Про це йдеться на сайті МВС.

Як повідомляється, жінка готувала план помсти з кінця червня. Гранату, якою вона повинна була позбавити життя свою сусідку, жінка зберігала незаконно.

"В кінці червня зловмисниця прибула в село Іванопілля в Донецькій області, маючи при собі гранату РГД-5 і металевий дріт, підключений до чеки. Пристрій фігурантка придбала та зберігала вдома всупереч закону", — йдеться в повідомленні.

На щастя, потерпілій вдалося вчасно зреагувати на вибух: ніхто з членів її родини не постраждав.

Під Донецьком жінка підірвала гранатою сусідку через конфлікт (фото: mvs.gov.ua)

2 листопада усі матеріали справи були передані до суду: підозрюваній пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) КК України. Тепер злочинниці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що в Дергачівському районі області стався вибух на газорозподільній станції. В результаті загинули двоє людей, а дев'ятеро отримали поранення.

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