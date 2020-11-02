Готовила план с июня: под Донецком женщина гранатой подорвала соседку

Под Донецком женщина подорвала гранатой соседку из-за конфликта (коллаж: РБК-Украина)

На почве конфликта женщина решила отомстить своей соседке

В селе Иванополье Константиновского района Донецкой области 49-летняя женщина установила во дворе знакомой растяжку с гранатой. Пострадавшая, 55-летняя женщина, которая жила в соседнем доме, получила многочисленные травмы и ожоги. Как выяснилось, преступница решила отомстить своей неприятельнице за старый конфликт. Об этом говорится на сайте МВД.

Как сообщается, женщина готовила план мести с конца июня. Гранату, которой она должна была лишить жизни свою соседку, женщина хранила незаконно.

"В конце июня злоумышленница прибыла в село Иванополье в Донецкой области, имея при себе гранату РГД-5 и металлическую проволоку, подключенную к чеке. Устройство фигурантка приобрела и хранила дома вопреки закону", — говорится в сообщении.

К счастью, потерпевшей удалось вовремя среагировать на взрыв: никто из членов ее семьи не пострадал.

Под Донецком женщина подорвала гранатой соседку из-за конфликта (фото: mvs.gov.ua)

2 ноября все материалы дела были переданы в суд: подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боевыми припасами) УК Украины. Теперь преступнице грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что в Дергачевском районе области произошел взрыв на газораспределительной станции. В результате погибли два человека, а девять получили ранения.

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