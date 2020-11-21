В госпіталі під Львовом евакуювали пацієнтів з COVID-19: що сталося насправді

У лікарні запевняють, що вибуху не було (ілюстративне фото: pixabay.com)

У військовому госпіталі у Винниках евакуювали 21 пацієнта

У Винниках у Львівському обласному госпіталі ветеранів війни і репресованих, де сталася нештатна ситуація з киснем, вибуху не було. Але у зв'язку з інцидентом до іншого шпиталю евакуювали понад 20 хворих на COVID-19.

Як повідомили в лікарні, аварія сталася через те, що система кисневого постачання вийшла з ладу. Зокрема, кажуть, зламалася одна з пластин кисневої системи.

Зазначається, що загалом у лікарні на кисневій підтримці перебувало 11 хворих. Всього із медичного закладу евакуювали до інших госпіталів 21 пацієнта, серед яких 3 на ШВЛ. На місці працювало 16 бригад екстреної допомоги.

"Проводилась евакуація киснезалежних пацієнтів в обласні та міські заклади охорони здоров’я м. Львова, серед них 11 перебували на штучній вентиляції легень. На місці події працював штаб з НС в складі керівництва облдержадміністрації, департаменту охорони здоров’я ЛОДА, госпіталю, обласного центру екстреної медичної допомоги тощо", - йдеться в повідомленні.

Потерпілих унаслідок інциденту немає. Наразі подача кисню відновлена, госпіталь продовжує працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий уночі 20 листопада повідомив про вибух в госпіталі у Винниках, де лікують хворих на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що у львівській багатоповерхівці стався вибух через витік газу. В результаті постраждав чоловік.