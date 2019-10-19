ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Де у вас гопники? Американець шукає пригоди в "небезпечних" районах Києва (відео)

STYLERЖиття    19.10.2019 - 13:15
Де у вас гопники? Американець шукає пригоди в "небезпечних" районах Києва (відео)
Американець в Києві шукає пригод в небезпечних районах (фото: РБК-Україна)

Американець зняв відео про жителів Києва і побував у самих в "небезпечних" районах

Американський блогер Пітер Сантенелло гуляв по Троєщині та Борщагівці у пошуках пригод на свою голову. Він знімав відео і хотів показати своїм друзям з США і Європи, що Київ не небезпечне місто. Відео він виклав на своєму каналі в YouTube.

Сантенелло є мандрівником, він відвідав понад 90 країн світу і зараз знаходиться в Києві. У своєму відео він розповів, що його друзі запитували, чому він вирішив жити в Києві, адже це місто дуже небезпечне.

Американець в Києві шукає пригод в небезпечних районах (відео: YouTube/Peter Santenello)

Блогер включив камеру і погуляв по місцях столиці України, які вважаються найбільш небезпечними. Під час відео Сантенелло підходить до мешканців Києва та запитує їх, де можна знайти гопників, а також, де знаходяться найбільш "небезпечні місця" в місті.

Мешканці Києва на відео говорять, що на Троєщині і Борщагівці досить спокійно. При цьому жінка зазначила, що гопники були в 90-их роках і зараз їх вже немає.

Інша жінка сказала американцеві, що якщо він дійсно бажає знайти собі пригод, то йому краще приїхати вночі і погуляти в тих місцях, де люди розпивають алкогольні напої.

Для порівняння з небезпечними районами, блогер показав свій рідний Сан-Франциско, де бездомні лежать на вулиці, живуть в наметах і риються на смітнику.

Американець підсумував, що незважаючи на те, що Україна в очах людей із інших країн може видатися "жорсткою", в дійсності тут живуть дуже доброзичливі люди.

У Києві зіткнулися два таксі з пасажирами, є постраждалі Київрада готується ввести нові правила в метро
Новини України КиївГород
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся