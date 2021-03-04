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Голубовська повідомила про новий штам коронавірусу: він дістався до України

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 14:45
Голубовська повідомила про новий штам коронавірусу: він дістався до України Ольга Голубовська розповіла, що новий штам COVID-19 вже в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вже є нові випадки зараження новими штамами коронавірусу. Так, нова загроза вже виявленя в Івано-Франківській області.

Про це повідомила провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська у Facebook.

"Цікаво, в догонку до мого посту про особливості клінічного перебігу COVID-19 на даний момент, де я припустила, що ми маємо справу з новим штамом вірусу, сьогодні таки отримані цьому деякі докази", - написала медик.

Вона повідомила, що секвеновані зразки матеріалу від двох хворих (Івано-Франківськ) виявили мутацію в S-білку в положенні 501-N501Y. За словами інфекціоніста, ця мутація виявлялася у британського, бразильського та південно-африканського штамів.

"Ця мутація виявляється у "британського", "бразильського" і "південно-африканського" штамів. Є думка, що вона сприяє посиленню заразності через більшу спорідненість вірусу до рецепторів АПФ", - зазначила інфекціоніст.

За словами Голубовської, Україну зараз накрила нова хвиля інфекції з великим відсотком важких пацієнтів.

"Даних за те, що вона викликає збільшення смертності, немає. Проте зараз за короткий проміжок часу нас накрила чергова хвиля захворюваності з великою часткою важких хворих, відділення інтенсивної терапії переповнені, і, боюся, цей період для нас буде найважчим з часу появи перших хворих", - розповіла медик.

Як ми розповідали раніше, лікар з Дніпра розповів про самопочуття на 5 день після вакцинації.

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