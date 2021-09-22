Голубовська розповіла, хто з українців може не робити щеплення від COVID-19 терміново

Ті, хто перехворів на коронавірус у важкій або середній формі, можуть не робити щеплення терміново, а зробити це повинні через 6 місяців.

Медик розповіла українцям, що людям, які не хворіли на COVID-19, робити щеплення потрібно обов'язково.

"Обов'язково треба робити щеплення, якщо людина не хворіла. Не потрібно бігати здавати антитіла. Якщо не хворів - треба йти та проходити курс вакцинації", - повідомила інфекціоніст.

Також Голубовська ще раз нагадала, що вакцинація не гарантує людині, що вона не захворіє. Вона гарантує лише те, що хвороба буде протікати не у важкій формі та не призведе до драматичних наслідків.

"Слово "гарантія" взагалі не люблю. Не можу навіть сказати його. Імовірність того, що Ви отримаєте важкий перебіг хвороби зменшується", – сказала інфекціоніст і зазначила, що щеплення від COVID-19 діє так, як вакцина від грипу.