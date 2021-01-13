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Голубовська назвала симптом коронавірусу, що означає легку форму хвороби

Київ, Середа 13 січня 2021 09:40
Голубовська назвала симптом коронавірусу, що означає легку форму хвороби
Ольга Голубовська розповіла про втрату нюху (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Втрата нюху при коронавірусі - дуже частий симптом, на який скаржаться пацієнти. Провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила, що ознака втрати нюху при інфекції може говорити про легкий перебіг захворювання, тобто без госпіталізації.

"То, про що я вже з травня місяця кажу своїм пацієнтам - якщо ви втратили нюх, з великою ймовірністю у вас не буде тяжкого перебігу захворювання, до 86% цього симптому припадає на легкі форми. Крім втрати нюху може бути збочення смаку (дисгевзія), наприклад, будь-яка вода, в т. ч. з крана здається солодкою",- написала медик на своїй Facebook-сторінці.

Також про легкий перебіг хвороби може свідчити й діарея, вважає Голубовська.

"Те ж саме меншою мірою можна сказати про діарейний синдром з тією обмовкою, що він сам по собі може бути досить виснажливим. Тому - "втратив нюх", радуйся, не втратиш сатурацію..." - повідомила інфекціоніст.

Як ми раніше писали, ведуча інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла, який період року перенесення коронавірусної інфекції найбільш важкий і небезпечний для людини. За даними лікаря, в зимовий період людина отримує найбільші дози збудника.

Як ми раніше писали, Голубовська розповіла, коли в Україні очікується новий сплеск хворих COVID-19.

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