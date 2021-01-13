ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Голубовская назвала симптом коронавируса, означающий легкую форму болезни

Киев, Среда 13 января 2021 09:40
Голубовская назвала симптом коронавируса, означающий легкую форму болезни
Ольга Голубовская рассказала про потерю нюха (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Потеря обоняния при коронавирусе - очень частый симптом, на который жалуются пациенты. Ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что признак потери нюха при инфекции может говорить о легком течении заболевания, то есть без госпитализации.

"То, о чем я уже с мая месяца говорю своим пациентам - если вы потеряли обоняние, с большой вероятностью у вас не будет тяжелого течения заболевания, до 86% этого симптома припадает на легкие формы. Помимо потери обоняния может быть извращение вкуса (дисгевзия), например, любая вода, в т.ч. из крана кажется сладкой",- написала медик на своей Facebook-странице.

Также о легком течении болезни может свидетельствовать и диарея, считает Голубовская.

"То же самое в меньшей степени можно сказать о диарейном синдроме с той оговоркой, что он сам по себе может быть достаточно изнуряющим. Поэтому - "потерял нюх", радуйся, не потеряешь сатурацию..." - сообщила инфекционист.

Как мы ранее писали, ведущая инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в какой период года перенесение коронавирусной инфекции наиболее тяжело и опасно для человека. По данным врача, в зимний период человек получает самые большие дозы возбудителя.

Как мы ранее писали, Голубовская рассказала, когда в Украине ожидается новый всплеск больных COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь симптомыКоронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь