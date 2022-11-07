"Противно на это смотреть": Бадоев разнес российских музыкантов за клип с призывом идти на войну

Российские артисты, которые активно поддерживают Путина (путинисты) и считают себя патриотами, выпустили коллективную песню. В ней они призывают россиян идти воевать против Украины и "защищать" свою родину.

Алан Бадоев возмущен таким творчеством и прямо сказал российским артистам, что они призывают россиян "вставать и идти умирать" и "вставать и идти убивать". Также он поинтересовался, знают ли эти артисты вообще значение слова "родина" или же могут только цинично о ней петь.

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"Если вы такие артисты, если вы такие патриоты... А что такое патриотизм? Не должны ли вы защитить и направить свой народ, своих слушателей – тех, кто вас любит и верит в вас?" - говорит режиссер.

Судя по фотографии, которую опубликовал Бадоев, в клипе фигурируют Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа "Город 312", Александр Маршал, Александр Скляр.

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Алан Бадоев признается, что ему противно было на это смотреть. И еще более досадно, что он в свое время работал со многими путинистами.

"Это ведь парадоксальный нонсенс. Вы же свои последние годы жизни (некоторые из вас), а некоторые – последние годы славы расписываете под призыв убивать и умирать... Какая там родина в ваших глазах? Вы хоть знаете, что это? Вообще, понимаете, что такое ответственность перед своим слушателем и зрителем. Когда-то я работал со многими из вас, с теми, кто в этом убийственном строю. Вы мне отвратительны", - подчеркнул режиссер.