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Про загибель дружини і двох дітей дізнався з соцмереж: Сергій Перебийніс втратив всю сім'ю в Ірпені

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Неділя 05 червня 2022 16:13
Про загибель дружини і двох дітей дізнався з соцмереж: Сергій Перебийніс втратив всю сім'ю в Ірпені Сергій Перебийніс втратив в Ірпені НД свою сім'ю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Фотографії двох собак, яких розшукували після загибелі двох дітей в Ірпені, облетіли всі ЗМІ та соціальні мережі. Пізніше стало відомо, що тварини теж загинули під час вибуху. Сергій Перебийніс в одну мить втратив все, що у нього було - кохану дружину, двох дітей і собак.

Його трагічну історію розповіли в "Суспільне".

Сергій Перебийніс у 2014 році жив на Донбасі. Через російську агресію він змушений був покинути разом з сім'єю свій будинок і почати нове життя - в Києві. Вони жили в Бучі - Сергій, його дружина Тетяна, син Микита і дочка Аліса. І два йоркширських тер'єри - Кекс та Бенс.

З Тетяною він познайомився ще в середній школі, через кілька років вони почали зустрічатися, а у 2001 році одружилися. За роки спільного життя жодного разу не посварилися. У Києві Сергій працював програмістом, Тетяна - бухгалтером. Вона любила садівництво, а незадовго до вторгнення РФ їздила на лижі до Грузії.

Про загибель дружини і двох дітей дізнався з соцмереж: Сергій Перебийніс втратив всю сім'ю в Ірпені

Тетяна Перебийніс

17 лютого Сергію довелося виїхати в окупований Донецьк. Там залишилася мама і вона серйозно захворіла, лікарі давали шанси 50 на 50-стан був дуже важкий.

У будинок Тетяни та Сергія потрапив снаряд, і вона з дітьми перемістилася в підвал. З дружиною Сергій обговорив план евакуації її та дітей. У перші дні виїхати Тетяна не наважувалася, хоча фірма оплатила евакуацію та орендувала житло в Польщі. У Тетяни мама з хворобою Альцгеймера.

Про загибель дружини і двох дітей дізнався з соцмереж: Сергій Перебийніс втратив всю сім'ю в Ірпені

Микита Перебийніс

Син практично перестав спати та стежив за мамою і молодшою сестрою. І вона зважилася на евакуацію.

Сергій поговорив востаннє з родиною 5 березня, і виїзд запланували на 6 березня. Тетяна разом з дітьми намагалася перебратися через зруйнований міст в Ірпені й зовсім трохи не дійшла до автобусів. Їй було 43 роки, синові Микиті - 18 років, Алісі - 9 років.

Про загибель дружини і двох дітей дізнався з соцмереж: Сергій Перебийніс втратив всю сім'ю в Ірпені

Кекс і Бенс

Про загибель своєї сім'ї Сергій дізнався з соціальних мереж. Він побачив спочатку фотографію з Ірпеня, де стався вибух на одному з перехресть. На асфальті лежали люди, обличчя були приховані. Але серед них він впізнав своїх дітей - по одягу і речам.

А пізніше з'явилося відео з падінням міни, тілами загиблих, крик собак і тоді Сергію стало все відразу зрозуміло.

Про загибель дружини і двох дітей дізнався з соцмереж: Сергій Перебийніс втратив всю сім'ю в Ірпені

Аліса Перебийніс

Батьки Тетяни йшли трохи далі - і це врятувало їм життя. А Тетяна з дітьми опинилася в 10 метрах від воронки. Трохи пізніше волонтери знайшли Кекса - він втратив одну лапу, але вижив. Ветеринари намагалися врятувати собаку, але на жаль, їм це не вдалося.

Майже чотири доби Сергій добирався додому. Друзі родини прийняли рішення поховати загиблих в Обухівському районі.

Зараз Сергій Перебийніс за допомогою правозахисників шукає військового, який заряджав міномет. Він готується подавати позов до міжнародних судів.

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