Герои музея "Голоса мирных" рассказали об участии в народном суде над Путиным в Гааге

"Я верю в реальное наказание. Свидетельствую, чтобы доказательства преступлений были зафиксированы на Украинском трибунале и добавлены в материалы Международного уголовного суда. Война закончится, будет реальный суд, который будет использовать материалы показаний", - прокомментировала украинская журналистка Анжела Слободян, которая дает показания о событиях. в Херсоне.

"Я чувствую гордость за возможность представлять Украину в международном суде Гааги. Верю в справедливость и реальное наказание кафиров. Я прошел плен, меня расстреливали, отрезали пальцы рук, я остался ног. Но нас не сломают! Готов умереть за Украину. Уверен, что отстроим новую страну, с новыми ценностями. Обязательно вернусь в Гаагу, когда на скамье подсудимых будет сидеть пути. Так же как и я, в плену, с наручниками на руках", - высказался Олег Москаленко, свидетельствующий о враждебном пленении на Киевщине.

Участие в суде также принимает Владимир Ободзинский из Житомирской области, который из-за российской агрессии потерял три поколения своей семьи: жену, дочь, сына-подростка и годовалых внуков-близнецов.

Народный суд над Путиным является инициативой правозащитной группы Cinema for Peace, Украинского центра гражданских свобод и Бена Ференца, 102-летнего юриста, последнего прокурора в Нюрнбергском процессе над высшими нацистскими лидерами после Второй мировой войны, который жив сегодня.

"Суд граждан мира" (The Court of the Citizens of the World) называет себя народным трибуналом, служащим универсальным правам человека, как это определено ООН. Вердикт суда ожидается 24 февраля 2023 года.