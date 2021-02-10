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Генетик розповів, скільки українців має перехворіти для одержання колективного імунітету

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 14:49
Генетик розповів, скільки українців має перехворіти для одержання колективного імунітету Генетик розповів про колективний імунітет від коронавірусу (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Коронавірус в Україні пішов на спад. У зв'язку з цим багато українців цікавляться, чи утворився зараз в людей колективний імунітет. Для того, щоб це відбулося має перехворіти й вакцинуватися 70% населення.

Про це в ефірі ТСН повідомив український генетик Олександр Коляда.

"Перехворілих і вакцинованих має бути близько 70%. Скільки перехворіло зараз в країні - ми не знаємо. Коли ми робимо тести на антитіла - ми розуміємо, що зараз набагато більше людей перехворіли, більше ніж 10%. Є ідея, що їх вже 30-40%", - розповів Олександр Коляда.

За його словами, зараз неможливо передбачити, скільки ще часу знадобиться, щоб велика частина людей перехворіла.

Також генетик розповів, чому у деяких перехворіли на коронавірус після тесту не показуються антитіла, або показують в меншій кількості.

"Не у всіх людей виробляються антитіла. Є інша гілка імунітету - клітинна. Є люди, які перехворіли - але антитіла в тесті не показуються", - розповів генетик.

Генетик розповів українцям про колективний імунітет

Як ми писали раніше, відомий український лікар розповів, чому вакцинація від COVID-19 потрібна не всім.

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