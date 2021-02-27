Генетична воля до свободи: Данілов висловився про відмінність українців від росіян

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що воля до свободи в українців у крові, чого немає у росіян, а також висловився про готовність громадян України відстояти незалежність країни перед обличчям будь-яких нових загроз.

"Ми ж дійсно не росіяни, і якщо хтось вважає, що нас можна захопити, і нас можна якось принизити... У нас така генетична, так би мовити, воля до свободи, і ми неодноразово це доводили. За необхідності доведемо ще раз", - наголосив він.

Так Данілов прокоментував ймовірність реакції президента РФ Володимира Путіна у відповідь на введення Україною санкцій щодо свого кума, народного депутата і лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко минулого тижня.

"Чи не остерігаєтеся ви що відповідні рішення від Путіна можуть бути загрозливими для України, чи РНБО готове до будь-якого розвитку подій?", - запитали у Данілова.

Чиновник зазначив, що після початку військової агресії та окупації частини території в 2014 році Росії лякати Україну вже нічим.

"Те, що робить цей пан (Путін, - Ред.), починаючи з 2014 року на території нашої країни, коли вони захопили Крим, вони розв'язали війну на території Донецької та Луганської областей... чим нас ще можна налякати? Ми знаходимося в стані війни майже. Так, вона неоголошена, але ж вона відбувається з 2014 року. Що він нам може ще зробити?"- сказав секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що в РНБО розповіли про знищення на Донбасі снайперів окупантів.

Також ми писали про те, що нещодавно письменниця Лариса Ніцой пояснила різницю між українцями та росіянами на прикладі лайок.

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу показали, як в Україні підробляють довідки про негативні результати тестування на COVID-19.



Також українцям розповіли, як зміняться штрафи за порушення правил дорожнього руху.



Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов розповів деталі розслідування, унаслідок якого були введені санкції проти Віктора Медведчука, його дружини, шістьох осіб та 19 компаній.



А ще Данілов прокоментував придбання телеканалу "Прямий" Петром Порошенком.



У тому ж випуску заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко прокоментував ситуацію з різким зростанням кількості хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області.