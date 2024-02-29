Газеты, табачные киоски, Газвода. Как в Киеве появились МАФы: история в фотографиях

Первые уличные киоски в Киеве появились в далеком 1934 году и выглядели они совсем не так, как сейчас.

Как менялись МАФы в столице, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщество"Спрага. в Києві цікаво" в Facebook.

История киосков в Киеве

До большевистской революции в Киеве функционировали лоточники, которые торговали товарами на улицах и во дворах. По словам Киевоведа Дмитрия Малакова, распространенными стали киоски с прессой, при этом приобретать газеты было не обязательно. Их вешали на специальных щитах рядом с киосками по всему городу - в парках, рядом с филармонией и консерваторией.

Первоначально в Киеве были киоски с газетами (фото: facebook.com/spraga.info)

Со становлением Киева как столицы Украины в 1934 году на его улицах начали появляться первые МАФы. Киоски имели стилизованный дизайн под украинское барокко или византийский стиль, украшенные резьбой по дереву или керамической плиткой.

Проекты выполняли известные архитекторы, такие как Петр Захарченко или Василий Кричевский. Они размещались на самых пересыщенных местах города, таких как напротив оперного театра, у стадиона Динамо, на Крещатике. Табачные киоски Кричевского поражали своей яркостью и простояли до 50-х годов.

К началу войны в Киеве появились киоски с газировкой, которые можно было встретить как стационарные, так и передвижные. Последние представляли собой тележки на двух велосипедных колесах под тентом с баламбончиком.

В 50-х годах появились киоски "Книги", а наиболее популярными стали киоски "Союзпечать", где предлагались газеты, журналы и другие публикации.

В 60-70-х годах стиль МАФов не гармонировал с внешним видом центра города, но для Крещатика был разработан специальный дизайн.

Однако киоски не были популярны в те годы и торговля происходила преимущественно в помещениях.

С началом 90-х годов МАФы начали набирать популярность, так как исчезали традиционные магазины. МАФы в Киеве в 80-е (фото:facebook.com/spraga.info)