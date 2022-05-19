По Фрейду? Дочка Путіна вибрала собі в женихи Зеленського

Катерина Тихонова - молодша дочка Володимира Путіна зустрічається з артистом балету Ігорем Зеленським і постійно "мотається" до нього в Мюнхен. Більш того, від танцюриста у неї є дитина - дворічна дівчинка.

Москва-Мюнхен

Журналісти з'ясували, що Катерина Тихонова за 2017-2019 рікбільше 50 разів літала з Москви до Мюнхена. Саме в цьому місті живе ігор Зеленський, який у 2016 році очолював Баварський Державний балет.

Судячи з архіву листів першого чоловіка Тихонової Кирила Шамалова, вона розлучилася з ним не пізніше 2017 року.

Зеленський пішов з балету

Контракт Зеленського з баварським балетом повинен був закінчитися у 2025 році, але в квітні 2022 року він оголосив про відхід з театру за сімейними обставинами.

Розслідувачі припускають, що Зеленського звільнили через відмову публічно засудити Росію за військову агресію проти України. Про це розповів керуючий директор Баварської державної опери Серж Дорні, коли йому подзвонили пранкери. Він думав, що говорить з Міністром культури України.

Ігорю Зеленському 52 роки. Він один з найуспішніших і відомих танцюристів балету з Росії. Зеленський був солістом Маріїнського театру, де танцював всі провідні партії, потім прем'єром трупи New York City Ballet, а також запрошеним солістом Королівського балету Великобританії, Ла Скала, Великого театру та інших світових сцен.

Артист балету ігор Зеленський (фото: ngs.ru)

У пари є дитина

Також стало відомо, що у пари є дитина. Так, з трапа літака в Москві зійшли: три засекречених співробітника Служби безпеки президента Росії, вчителька фортепіано, дві няні, відомий артист балету і його супутниця — колишня танцівниця акробатичного рок-н-ролу — з дворічною дочкою.

За словами журналістів, у них є документи з електронної Пошти співробітника Служби безпеки російського президента і особистого охоронця дочки Путіна Олексія Скрипчака. У документах охоронця є паспорти дочки Путіна, Зеленського і дівчинки, яка народилася у 2017 році, Скрипчак купував їм усім квитки.

"Ім'я дитини ми не розкриваємо з етичних міркувань, достатньо сказати, що її по батькові - Ігорівна, що відповідає імені Зеленського", — зазначають журналісти-розслідувачі.

Що відомо про дочку Путіна

Катерина Тихонова народилася 31 серпня 1986 року в Дрездені, Німеччина. Це друга дочка Путіна.

Катерина відмовилася від прізвища Путіна, взявши замість неї по батькові своєї бабусі по материнській лінії, вона вчилася в школі в Німеччині і в Росії, а також пізніше в Санкт-Петербурзькому державному університеті. Катерина найбільш відома своїми успіхами в якості танцівниці рок-н-ролу.

Дочка Путіна Катерина Тихонова (фото: newkaliningrad.ru)