Французький співак присвятив пісню відомому українцю, якого вбили росіяни

Поль Манондіз (фото: facebook.com/paulmanandise)

Французький співак Поль Манондіз записав україномовну пісню "Місяць на небі", яку він присвятив всесвітньо відомому українському оперному співаку і добровольцю Василю Сліпаку, якого вбили на Донбасі російські найманці у 2016 році.

"Сьогодні мало б виповнитися 46 років Василю Сліпаку, відомому українському співаку, який полишив кращі оперні сцени Європи, щоб захистити свій рідний дім від російського агресора. До його дня народження французький співак з українською душею Поль Манондіз презентує переспів композиції "Місяць на небі", яку ви усі могли чути, як співає "Міф" (позивний Сліпака на фронті - ред.) на одному з останніх відео на сході України… Саме цей шматочок звучить на самому початку пісні Поля. До мурашок!" - йдеться у описі на Facebook-сторінці спільноти MVUA.

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Додамо, що ця пісня у виконанні француза увійде до його другого україномовного альбому "Місія на небі". Він буде присвячений, каже Поль, "ангелам України – усім нашим героям, що ризикують життям за нашу свободу, які віддають своє життя за ідею незалежної держави – за територію, історію, мову для нових поколінь".

"У назві платівки обіграно назву пісні "Місяць на небі", як метафору щодо загиблих воїнів – ангелів, що, захищаючи Україну, ідуть на небеса… Цю пісню на однім з останніх відео співає, заряджаючи зброю, під звуки ворожої канонади, Герой України Василь Сліпак. "Міф". Легенда. Оперний співак, що покинув блискучу кар'єру у Франції і за позовом серця рушив на схід, захищати Єдину і Неподільну свою Україну. Для альбому я відібрав найкрасивіші і найсимволічніші українські пісні, щоб показати, яка красива, змістовна українська музика і скільки у ній почуттів!" – говорить французький співак.

Українці оцінили нову композицію артиста.

Неймовірно! Щиро вам вдячна!

Чудово, з надривом.

Дуже сильно!

Дякую, дуже чуттєво.

Є свій шарм і своє обличчя

Дякую вам! До сліз!

Дуже щиро, чесно і просто неймовірно!

Нагадаємо, що недавно Манондіз взяв участь у різдвяно-новорічному проєкті "Кришталеві візерунки", у рамках якого записав святкову пісню "Я хочу".

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