Фото из столовой Рады снова всех разгневало. Сравним цены в других заведениях питания

Украинцев всегда интересовало, какие блюда подают в столовых для чиновников и какие цены. Ведь попасть туда можно только при наличии соответствующих документов. Но некоторые политики и депутаты иногда рассказывают, какие вкусности им готовят.

Какое меню сейчас в Верховной Раде и сильно ли оно по ценам отличается от кафе вокруг читайте в материале Styler.

Какие блюда и сколько они стоят

В столовой Верховной Рады можно отведать филе хека по цене 120 грн за 100 г или порцию семги в 100 г за 224 грн.

На гарнир к основным блюдам депутатам предлагают баклажаны-гриль 100 г за 60 грн, перец-гриль 100 г за 100 грн, кабачки тушеные с помидорами – за 150 г 92 грн. Есть и обычный рис – 150 г за 32 грн или картофельное пюре – 150 г за 34 грн.

Стоит отметить, что автор фото, народный депутат Виктория Сюмар, недовольна ценами на овощи в столовой.

Блюда из меню столовой Верховной Рады (фото: facebook.com/vsiumar)

"Это цены из парламентской столовки. Баклажаны - 600 грн за кг (на рынке покупаю по 30 максимум). Перец - 1000 грн кг (на рынке 70 грн), кабачки - 600 грн. Просто тотальный "конец эпохи бедности", - пишет депутат.

В комментариях справедливо заметили, что совсем недавно общество возмущалось тем, что в столовой Рады очень дешевые блюда.

А Виктория Сюмар добавила, что когда-то в эти столовые бегали, потому что там были дешевые блюда, а сейчас "на Липской рестораны дешевле".

Действительно ли блюда в кафе и ресторанах дешевле?

По соседству с Верховной Радой, на улице Липской, 10 есть кафе "Гарант". В нем, кстати, очень часто можно увидеть украинских политиков. А еще там празднуют разные даты.

Конечно, ресторанное меню имеет выбор гораздо больше, чем в столовой Верховной Рады. К примеру, за 200 г пельменей из свинины надо отдать 155 грн. А за вареники с картофелем или капустой - 120 грн за порцию в 250 г.

Обычные отварные сосиски с горчицей обойдутся в 85 грн - это за порцию 75 г. А еще можно съесть бутерброд с твердым сыром - за 70 грн.

Меню из кафе "Гарант" (скриншот)

На Вячеслава Липинского есть кафе "Липа" и это тоже совсем рядом с Верховной Радой. Но и там есть любопытное меню.

Например, картофельное пюре с митболами в томатном соусе - 230 грн за порцию. Тарелка окрошки - 165 грн, творожный суп - 150 грн, а батат фри с пармезаном - 200 грн.

Порция пюре или молодой картошки - 100 грн. А можно и равиоли с крем-сыром и шпинатом поесть - за 250 грн.

Меню из кафе "Липа" (скриншот)

Ну или еще пройтись по улице Мечникова, где в кафе можно съесть тост с авокадо за 265 грн или блины с жульеном за 180 грн.

Ну и напоследок, мы сравнили цены в "Пузатой хате". Картофель пюре по-домашнему обойдется в 40 грн за порцию. Столько же будет стоить запеченный картофель, гречка и рис с овощами.

Рыбная паровая котлетка обойдется в 60 грн, а "по-киевски" - 72 грн. Еще можно съесть мусаку за 130 грн или порцию вареников за 54 грн. Тарелка борща - 42 грн.

Меню из "Пузатой хаты"