Фонд Порошенка з волонтерами відправили фронтовим бригадам 80 потужних генераторів
Фото: Фонд Порошенка з волонтерами відправили фронтовим бригадам 80 потужних генераторів (facebook com)
80 потужних генераторів вартістю майже 5,5 млн гривень, придбаних Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад", вже із завтрашнього дня поїдуть у війська.
Про це повідомив Петро Порошенко у Facebook.
"Ми працювали із ГО "Справа Громад" над цим проектом останні три тижні. Як завжди - половину суми оплатили ми з Мариною та Фонд Порошенка, половину - всі ви. Ці потужні генератори призначені для штабів батальйонів. Більше десяти бригад будуть забезпечені енергією", - зазначає Порошенко.
Додаткова перевага цих генераторів у тому, що вони мають спеціальний звукоізольований кожух і дуже тихо працюють.
"Працюємо на контрнаступ та нашу перемогу. Все буде Україна!" - додав Порошенко.