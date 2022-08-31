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Фонд Порошенка з волонтерами відправили фронтовим бригадам 80 потужних генераторів

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Середа 31 серпня 2022 13:22
Фонд Порошенка з волонтерами відправили фронтовим бригадам 80 потужних генераторів Фото: Фонд Порошенка з волонтерами відправили фронтовим бригадам 80 потужних генераторів (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

80 потужних генераторів вартістю майже 5,5 млн гривень, придбаних Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад", вже із завтрашнього дня поїдуть у війська.

Про це повідомив Петро Порошенко у Facebook.

"Ми працювали із ГО "Справа Громад" над цим проектом останні три тижні. Як завжди - половину суми оплатили ми з Мариною та Фонд Порошенка, половину - всі ви. Ці потужні генератори призначені для штабів батальйонів. Більше десяти бригад будуть забезпечені енергією", - зазначає Порошенко.

Додаткова перевага цих генераторів у тому, що вони мають спеціальний звукоізольований кожух і дуже тихо працюють.

"Працюємо на контрнаступ та нашу перемогу. Все буде Україна!" - додав Порошенко.

Фонд Порошенка з волонтерами відправили фронтовим бригадам 80 потужних генераторів

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Петро Порошенко
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