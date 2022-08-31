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Фонд Порошенко с волонтерами отправили фронтовым бригадам 80 мощных генераторов

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Среда 31 августа 2022 13:22
Фонд Порошенко с волонтерами отправили фронтовым бригадам 80 мощных генераторов Фото: Фонд Порошенко с волонтерами отправили фронтовым бригадам 80 мощных генераторов (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

80 мощных генераторов стоимостью почти 5,5 млн гривен, приобретенных Фондом Порошенко и волонтерами ОО "Справа громад", уже с завтрашнего дня поедут в войска.

Об этом сообщил Петр Порошенко в Facebook.

"Мы работали с ОО "Справа громад" над этим проектом последние три недели. Как всегда - половину суммы оплатили мы с Мариной и Фонд Порошенко, половину - все вы. Эти мощные генераторы предназначены для штабов батальонов. Более десяти бригад будут обеспечены энергией", - отмечает Порошенко.

Дополнительное преимущество этих генераторов в том, что они имеют специальный звукоизолированный кожух и очень тихо работают.

"Работаем на контрнаступление и нашу победу. Все будет Украина!"- добавил Порошенко.

Фонд Порошенко с волонтерами отправили фронтовым бригадам 80 мощных генераторов

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Петр Порошенко
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