Фонд Ахметова передал помощь для переселенцев из Донецкой области

Для людей, эвакуированных из Донецкой области в Кропивницкий, Фонд Рината Ахметова передал более 1,5 тысяч продуктовых наборов. Получить помощь можно в работающем в городе хабе "Единение".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Помощь предназначена для вынужденных переселенцев из Покровского района, а также Бахмутской, Угледарской и Константиновской общин, относящихся к следующим категориям:

Люди с инвалидностью,

Малообеспеченные люди,

Многодетные семьи,

Люди старше 65 лет,

Семья с детьми.

В каждом наборе – продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.