Фонд Ахметова объявляет победителей праздничной акции

В начале декабря Фонд Рината Ахметова пригласил детей принять участие в праздничной Акции: ребята могли рассказать Святому Николаю о том, как война изменила их жизнь, получить поддержку доброго волшебника и новогодние подарки.

В рамках благотворительного проекта "Ринат Ахметов - Детям. Новогодняя акция" с 1 по 20 декабря вместе с горячей линией Святого Николая работала и праздничная почта.

Участие в проекте было не только психологическим утешением для ребенка, но и полезным для Украины - потому что каждая история детей о войне сверхважна для сохранения памяти о событиях в стране.

Среди всех, кто пообщался со Святым Николаем и рассказал свою историю, 25 декабря с помощью сервиса random.org были разыграны новогодние подарки: 10 пледов, 10 рюкзаков и суперподарок - смартфон Samsung A12.

Список победителей есть по ссылке.