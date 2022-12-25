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Фонд Ахметова объявляет победителей праздничной акции

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Воскресенье 25 декабря 2022 19:32
Фонд Ахметова объявляет победителей праздничной акции Фото: Фонд Ахметова объявляет победителей праздничной акции (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В начале декабря Фонд Рината Ахметова пригласил детей принять участие в праздничной Акции: ребята могли рассказать Святому Николаю о том, как война изменила их жизнь, получить поддержку доброго волшебника и новогодние подарки.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В рамках благотворительного проекта "Ринат Ахметов - Детям. Новогодняя акция" с 1 по 20 декабря вместе с горячей линией Святого Николая работала и праздничная почта.

Участие в проекте было не только психологическим утешением для ребенка, но и полезным для Украины - потому что каждая история детей о войне сверхважна для сохранения памяти о событиях в стране.

Среди всех, кто пообщался со Святым Николаем и рассказал свою историю, 25 декабря с помощью сервиса random.org были разыграны новогодние подарки: 10 пледов, 10 рюкзаков и суперподарок - смартфон Samsung A12.

Список победителей есть по ссылке.

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