Флеболог объяснил, откуда у женщин незаметно появляются синяки

Очень часто мы можем заметить, что, например, на ногах или руках появляются синяки, но откуда они - вопрос риторический. Эта частая проблема преследует почему женщин. Но врач точно знает, почему это происходит.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью с флебологом Алексеем Скринником на YouTube-канале "Здоровый разговор".

Откуда у девушек незаметно появляются синяки

Часто молодых девушек беспокоит появление синяков неизвестного происхождения. Бывает так, что просыпаешься с утра и видишь на бедре или на ноге синяки, хотя не было физического повода для этого, ведь не было, например, тренировки.

Поэтому кровоподтеки для многих женщин - это загадка, да, они быстро сходят и могут даже не болеть, об их происхождении остается неизвестным. Интересно, что эта проблема встречается у каждой второй девушки.

По словам врача, этот вопрос часто беспокоит как молодых девушек, так и женщин постарше. И причин может быть несколько.

Первой причиной служит прием каких-то препаратов, зачастую это контрацептивы. И там даже в инструкциях сказано, что может быть появление кровоподтеков, как побочная реакция на прием препарата.

Откуда у женщин незаметно появляются синяки (фото: Freepik)

"Поэтому, если вы долго что-то принимаете и у вас появляются по телу кровоподтеки, вы должны указывать, что вы принимаете, когда идете к флебологу или к семейному врачу. Как долго, какую дозу, чтобы потом прочитать в инструкции есть ли такие побочные действия", - рассказывает флеболог

Также Алексей отметил, что бывает и такое, что не только прием гормонов влияет на появление синяков, но и такие препараты, которые разжижают кровь.

"Например, человеку были назначены такие препараты после операции и это также может спровоцировать появление кровоподтеков на теле", - говорит врач.