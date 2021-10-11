ФК "Динамо" передав допомогу пораненим військовослужбовцям ЗСУ в госпіталі

Напередодні Дня захисників і захисниць України - державного свята, який був заснований в 2014 році і відзначається 14 жовтня, одночасно з святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва, представники "Динамо" відвідали Київський військовий госпіталь.

Разом з офіційним фан-клубом "Динамо" (Київ) на зустріч до військових прийшов і легендарний гравець клубу - Володимир Мунтян, який нещодавно відзначив свій ювілей - 75-річчя.

У зв'язку з карантинними обмеженнями, вхід в лікарняні палати був обмежений, тому динамівську делегацію на вулиці, на території госпіталю зустрічали в супроводі волонтерів ті бійці ЗСУ, яким за станом здоров'я не можна виходити на вулицю.

Цікаво, що деяким з поранених бійців, які проходять лікування в госпіталі, вдалося тиждень тому побувати на стадіоні "Олімпійський", де відбувся матч між ФК "Динамо" і ФК "Шахтар". Українським військовим пощастило дивитися матч з корпоративної ложі, куди їх запросив президент клубу Ігор Суркіс. Це вже стало традицією.

Разом з Володимиром Мунтяном подарунки від клубу - м'ячі з автографами гравців і весь необхідний провіант - хлопцям передав президент фан-клубу "Динамо" Сергій Михайленко.

"Незадовго до Дня захисників і захисниць України та Дня Українського козацтва ми приїхали за дорученням керівництва привітати від імені клубу наших захисників з цими святами і передати допомогу та подарунки від команди і тренерського штабу, - розповів він в подробицях про візит в госпіталь. - Ми привезли все необхідне, про що нас просили волонтери - одяг, продукти - список дуже великий. На жаль, через карантин нас не пустили до всіх поранених, але деякі змогли вийти на вулицю. Всі інші подарунки волонтери передадуть кожному".